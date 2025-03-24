В Евросоюзе раскритиковали аресты оппозиции и протестующих в Турции

Представитель Еврокомиссии заявил, что Турция должна поддерживать демократические ценности как член Совета Европы и кандидат на вступление в ЕС

Протесты в Стамбуле 23 марта (Фото: ERDEM SAHIN / EPA)

Европейская комиссия призвала Турцию "поддерживать демократические ценности" на фоне усиления властями страны репрессий против оппозиции и свободных СМИ. С соответствующим заявлением выступил спикер ведомства Гийом Мерсье, передает издание Politico.

"Арест мэра [Стамбула] Имамоглу и протестующих поднимает вопрос о преданности Турции своим давним демократическим традициям", – заявил чиновник.

Мерсье добавил, что как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна поддерживать демократические ценности, а права избранных должностных лиц и право на мирные демонстрации должны полностью уважаться.

В то же время спикер отметил, что на данном этапе он "не будет спекулировать" относительно возможной отмены диалогов на высоком уровне между ЕС и Турцией, запланированных на апрель.

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