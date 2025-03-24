В Евросоюзе раскритиковали аресты оппозиции и протестующих в Турции
Европейская комиссия призвала Турцию "поддерживать демократические ценности" на фоне усиления властями страны репрессий против оппозиции и свободных СМИ. С соответствующим заявлением выступил спикер ведомства Гийом Мерсье, передает издание Politico.
"Арест мэра [Стамбула] Имамоглу и протестующих поднимает вопрос о преданности Турции своим давним демократическим традициям", – заявил чиновник.
Мерсье добавил, что как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна поддерживать демократические ценности, а права избранных должностных лиц и право на мирные демонстрации должны полностью уважаться.
В то же время спикер отметил, что на данном этапе он "не будет спекулировать" относительно возможной отмены диалогов на высоком уровне между ЕС и Турцией, запланированных на апрель.
- 19 марта 2025 года прокуратура Турции задержала оппозиционного Эрдогану мэра Стамбула Имамоглу по подозрению в коррупции и поддержке терроризма. После этого Турцию всколыхнули масштабные протесты – на улицы вышли тысячи человек.
- 23 марта мэра Стамбула отправили под стражу. Вместе с Имамоглу арестовали также 19 его сторонников. На следующий день Республиканская народная партия Турции выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты страны.
- Министр внутренних дел Турции сообщил, что во время уличных протестов в Стамбуле с 19 по 23 марта было задержано 1133 человека.