Арестованный мэр Стамбула был выдвинут кандидатом в президенты Турции

В Республиканской народной партии утверждают, что ордер на арест не препятствует баллотированию Экрема Имамоглу

Праймериз (Фото: Erdem Sahin / EPA)

В Турции Республиканская народная партия выдвинула кандидатом в президенты страны мэра Стамбула Экрема Имамоглу, находящегося под арестом по обвинению в ряде преступлений. Об этом сообщил Укринформ.

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Вечером 23 марта глава РНП Озгюр Озель на митинге в Стамбуле объявил, что на праймериз из 1,753 млн членов партии за Имамоглу проголосовали 1,653 млн человек.

"Количество тех, кто проголосовал в специально установленных "урнах солидарности" (для тех, кто не является членом РНП), составило 13,211 млн человек. Общее количество голосов, отданных за Имамоглу, достигло 14,850 млн человек", – сказал Озель.

В общей сложности было установлено 5600 избирательных урн во всех провинциях страны. Урны для голосования поставили в 25 районах Анкары, 39 – в Стамбуле и 30 – Измире.

Отмечается, что Имамоглу являлся единственным кандидатом на первичных выборах. По результатам праймериз партия утвердила его выдвижение кандидатом в президенты Турции.

Как передает газета Haber Turk, Озель также заявил, что такие "результаты сделали досрочные выборы неизбежными". В стране продолжаются протесты на фоне ареста Имамоглу. Протестующие, в частности, требуют проведения в стране досрочных президентских выборов.

Медиа Cumhuriyet со ссылкой на РНП пишет, что ордер на арест не препятствует баллотированию Имамоглу, поскольку он не был осужден.

Президентские выборы в Турции прошли 14 мая 2023 года. Во второй тур, который состоялся 28 мая, вышли действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу. В результате на пятилетний срок избрали Эрдогана, он набрал 52,18% голосов. За Киличдароглу проголосовали 47,82% избирателей.

В апреле 2019 года Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула. Партия справедливости и развития Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. На повторных выборах в июне Имамоглу снова победил.

19 марта 2025 года прокуратура Турции задержала оппозиционного Эрдогану мэра Стамбула по подозрению в коррупции и поддержке терроризма.

После этого Турцию всколыхнули масштабные протесты – на улицы вышли тысячи человек.

23 марта мэра Стамбула отправили под стражу. Вместе с Имамоглу арестовали также 19 его сторонников.