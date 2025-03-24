Арештованого мера Стамбула висунули кандидатом у президенти Туреччини

У Республіканській народній партії стверджують, що ордер на арешт не перешкоджає балотуванню Екрема Імамоглу

Праймериз (Фото: Erdem Sahin / EPA)

У Туреччині Республіканська народна партія висунула кандидатом у президенти країни мера Стамбула Екрема Імамоглу, який перебуває під арештом за звинуваченнями у низці злочинів. Про це повідомив Укрінформ.

Увечері 23 березня очільник РНП Озгюр Озель на мітингу в Стамбулі оголосив, що на праймериз з 1,753 млн членів партії за Імамоглу проголосували 1,653 млн осіб.

"Кількість людей, які проголосували у спеціально встановлених "урнах солідарності" (для тих, хто не є членом РНП), становила 13,211 млн людей. Загальна кількість голосів, відданих за Імамоглу, досягла 14,850 млн осіб", – сказав Озель.

Загалом було встановлено 5600 виборчих скриньок у всіх провінціях країни. Урни для голосування поставили у 25 районах Анкари, 39 – у Стамбулі та 30 – в Ізмірі.

Зазначається, що Імамоглу був єдиним кандидатом на первинних виборах. За результатом праймериз партія затвердила його висування кандидатом у президенти Туреччини.

Як передає газета Haber Turk, Озель також заявив, що такі "результати зробили дострокові вибори неминучими". У країні тривають протести на тлі арешту Імамоглу. Протестувальники, серед іншого, вимагають проведення в країні дострокових президентських виборів.

Медіа Cumhuriyet із посиланням на РНП пише, що ордер на арешт не перешкоджає балотуванню Імамоглу, оскільки він не був засуджений.

Президентські вибори в Туреччині відбулися 14 травня 2023 року. До другого туру, який відбувся 28 травня, вийшли чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та кандидат від Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу. У результаті на п’ятирічний термін обрали Ердогана, він набрав 52,18% голосів. За Киличдароглу проголосували 47,82% виборців.

У квітні 2019 року Імамоглу переміг на виборах мера Стамбула. Партія справедливості та розвитку Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою у найбільшому місті країни. На повторних виборах у червні Імамоглу знову переміг.

19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за підозрою у корупції та підтримці тероризму.

Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.

23 березня мера Стамбула відправили під варту. Разом з Імамоглу арештували також 19 його прихильників.