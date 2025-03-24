В Турции задержали более 1000 человек, протестовавших против ареста мэра Стамбула
Во время уличных протестов в Стамбуле с 19 по 23 марта было задержано 1133 человека. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.
Задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка, нападениях на полицию, повреждении государственной собственности и создании угрозы национальной безопасности.
Ерликая утверждает, что среди задержанных обнаружили лиц, связанных с 12 разными террористическими организациями.
Также некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности за совершение 17 различных преступлений, включая распространение и употребление наркотиков, воровство, мошенничество, сексуальные домогательства или эксплуатация и умышленное нанесение телесных повреждений.
Министр обвинил политическую оппозицию в "злоупотреблении конституционным правом на мирные демонстрации".
"Честно предостерегаем: пусть никто не пытается использовать нашу молодежь и наш народ как щит для собственных политических амбиций", – написал он.
- В апреле 2019 года Экрем Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула . Партия справедливости и развития Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. На повторных выборах в июне Имамоглу снова победил .
- 19 марта 2025 года прокуратура Турции задержала оппозиционного Эрдогана мэра Стамбула по подозрению в коррупции и поддержке терроризма.
- После этого Турцию всколыхнули масштабные протесты – на улицы вышли тысячи человек.
- 23 марта мэра Стамбула отправили под стражу . Вместе с Имамогло арестовали также 19 его поклонников.
- 24 марта Республиканская народная партия Турции выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты страны.