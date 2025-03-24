В Турции задержали более 1000 человек, протестовавших против ареста мэра Стамбула

Задержанные обвиняются в ряде преступлений, в том числе в связях с террористами

Протесты в Турции (Фото: NECATI SAVAS/EPA)

Во время уличных протестов в Стамбуле с 19 по 23 марта было задержано 1133 человека. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

Задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка, нападениях на полицию, повреждении государственной собственности и создании угрозы национальной безопасности.

Ерликая утверждает, что среди задержанных обнаружили лиц, связанных с 12 разными террористическими организациями.

Также некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности за совершение 17 различных преступлений, включая распространение и употребление наркотиков, воровство, мошенничество, сексуальные домогательства или эксплуатация и умышленное нанесение телесных повреждений.

Министр обвинил политическую оппозицию в "злоупотреблении конституционным правом на мирные демонстрации".

"Честно предостерегаем: пусть никто не пытается использовать нашу молодежь и наш народ как щит для собственных политических амбиций", – написал он.