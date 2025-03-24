У Туреччині затримали понад 1000 людей, що протестували проти арешту мера Стамбула

Протести в Туреччині (Фото: NECATI SAVAS/EPA)

Під час вуличних протестів в Стамбулі з 19 по 23 березня було затримано 1133 людей. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

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Затриманих звинувачують у порушенні громадського порядку, нападах на поліцію, пошкодженні державної власності та створенню загрозі національній безпеці.

Єрлікая стверджує, що серед затриманих виявили осіб, пов'язаних з 12 різними терористичними організаціями.

Також деякі з них вже нібито притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння 17 різних злочинів, серед яких розповсюдження та вживання наркотиків, крадіжка, шахрайство, сексуальні домагання чи експлуатація та умисне нанесення тілесних ушкоджень.

Міністр звинуватив політичну опозицію у "зловживанні конституційним правом на мирні демонстрації".

"Чітко застерігаємо: нехай ніхто не намагається використати нашу молодь і наш народ як щит для власних політичних амбіцій", – написав він.