У Туреччині шведського журналіста звинуватили в тероризмі. Стокгольм відреагував

Протести в Туреччині (Ілюстративне фото: Necati Savas/EPA)

Шведський журналіст Кай Йоакім Медін, який перебував у Туреччині для висвітлення протестів, був затриманий за звинуваченням у тероризмі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на турецьку прокуратуру. Швеція звернулася за поясненнями до турецького посла у зв’язку з затриманням свого громадянина.

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Медіа пише, що журналіста затримали в Стамбулі у межах розслідування, розпочатого після протесту в Стокгольмі у січні 2023 року, під час якого біля ратуші повісили манекен, що нагадував президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

У прокуратурі стверджують, що Медін був серед 15 підозрюваних, яких ідентифікували як організаторів, пропагандистів або осіб, пов’язаних із цією акцією. Журналіста звинуватили в "образі президента" і "приналежності до терористичної організації".

Роботодавець Медіна, газета Dagens ETC, висловила занепокоєння щодо його місцеперебування після того, як він був недоступний протягом двох днів.

Головний редактор Dagens ETC Андреас Густавссон сказав шведському TV4, що Медін не зробив нічого поганого і його просто покарали за те, що він виконував свою роботу репортера.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард у коментарі мовнику SVT заявила, що журналіст отримує підтримку з боку зовнішньополітичного відомства.

"Ми зв’язалися з послом Туреччини у Швеції, аби отримати ясність щодо звинувачень проти Медіна та вимагати негайного консульського доступу", – сказала вона.

Міністерка зазначила, що журналіст отримує консульську підтримку та підтримує зв’язок із генеральним консульством у Стамбулі.