В Турции шведского журналиста обвинили в терроризме. Стокгольм отреагировал

Протесты в Турции (Иллюстративное фото: Necati Savas/EPA)

Шведский журналист Кай Йоаким Медин, находившийся в Турции для освещения протестов, был задержан по обвинению в терроризме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкую прокуратуру. Швеция обратилась за пояснениями к турецкому послу в связи с задержанием своего гражданина.

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Медиа пишет, что журналиста задержали в Стамбуле в рамках расследования, начатого после протеста в Стокгольме в январе 2023 года, во время которого у ратуши повесили манекен, напоминавший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В прокуратуре утверждают, что Медин был среди 15 подозреваемых, которых идентифицировали как организаторов, пропагандистов или лиц, связанных с этой акцией. Журналиста обвинили в "оскорблении президента" и "принадлежности к террористической организации".

Работодатель Медина, газета Dagens ETC, выразила обеспокоенность после того, как он был недоступен в течение двух дней.

Главный редактор Dagens ETC Андреас Густавссон сказал шведскому TV4, что Медин не сделал ничего плохого и его просто наказали за то, что он выполнял свою работу репортера.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в комментарии вещателю SVT заявила, что журналист получает поддержку со стороны внешнеполитического ведомства.

"Мы связались с послом Турции в Швеции, чтобы получить ясность по поводу обвинений против Медина и требовать немедленного консульского доступа", – сказала она.

Министр отметила, что журналист получает консульскую поддержку и поддерживает связь с генеральным консульством в Стамбуле.