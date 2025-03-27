В Анкаре полиция силой разогнала студенческий митинг

Протест в Стамбуле (Иллюстративное фото: TOLGA BOZOGLU /EPA)

Утром в четверг, 27 марта, полиция Турции применила силу для разгона акции протеста студентов в Анкаре. Об этом сообщает Associated Press.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Студенты-демонстранты собрались, чтобы зачитать заявление возле ворот Ближневосточного технического университета. На месте их встретила полиция, которая применила перцовые баллончики, водометы и пластиковые шарики для разгона протестующих.

Студенты прятались за баррикадой из мусорных контейнеров, пока полиция не начала их задерживать.

"Мои друзья-студенты только хотели сделать заявление для прессы, но полиция категорически не позволила это сделать", – написал депутат от Республиканской народной партии Мелих Мерик.

Kanunsuz emirlerle, anayasal haklarını kullanan gençlere baskı ve işkence uygulamaktan vazgeçin!



İşkence insanlık suçudur!



Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine reva görülen muamele vicdanları yaralıyor.



Bu gençlere yazıktır, günahtır!

ODTÜ özgürdür, özgür kalacaktır! #CHP … pic.twitter.com/5qYinZyA7B — Melih Meriç (@melih_meric) March 26, 2025

Акции протеста в Турции начались в Стамбуле 19 марта после задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

После того как 23 марта оппозиционера арестовал суд, на улицы больших городов вышли десятки тысяч человек.

По словам министра внутренних дел Турции, за первые пять дней протестов были задержаны около 1200 человек. По состоянию на четверг, 27 марта, количество задержанных составляет 1879 человек, сообщает Reuters.