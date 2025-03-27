В Анкарі поліція силою розігнала студентський мітинг – відео

У Туреччині продовжуються акції протесту проти арешту опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу

Протест у Стамбулі (Ілюстративне фото: TOLGA BOZOGLU /EPA)

Уранці в четвер, 27 березня, поліція Туреччини застосувала силу для розгону акції протесту студентів у Анкарі. Про це повідомляє Associated Press.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Студенти-демонстранти зібралися, щоб зачитати заяву біля воріт Близькосхідного технічного університету. На місці їх зустріла поліція, яка застосувала перцеві балончики, водомети й пластикові кульки для розгону протестувальників.

Студенти ховалися за барикадою зі сміттєвих контейнерів, допоки поліція не почала їх затримувати.

"Мої друзі-студенти лише хотіли зробити заяву для преси, але поліція категорично не дозволила це зробити", – написав депутат від Республіканської народної партії Меліх Мерік.

Kanunsuz emirlerle, anayasal haklarını kullanan gençlere baskı ve işkence uygulamaktan vazgeçin!



İşkence insanlık suçudur!



Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine reva görülen muamele vicdanları yaralıyor.



Bu gençlere yazıktır, günahtır!

ODTÜ özgürdür, özgür kalacaktır! #CHP… pic.twitter.com/5qYinZyA7B — Melih Meriç (@melih_meric) March 26, 2025

Акції протесту в Туреччині почалися в Стамбулі 19 березня після затримання опозиційного мера міста Екрема Імамоглу.

Після того, як 23 березня опозиціонера арештував суд, на вулиці великих міст вийшли десятки тисяч людей.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини, за перші п'ять днів протестів було затримано майже 1200 людей. Станом на четвер, 27 березня, кількість затриманих становить 1879 людей, повідомляє Reuters.