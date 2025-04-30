Шведского журналиста в Турции осудили за оскорбление Эрдогана

Журналист получил условный срок, но предстоит еще суд по обвинению в терроризме

Кай Йоаким Медин (Фото: joakimmedin.se)

Турецкий суд признал виновным шведского журналиста Кая Йоакима Медину в задании оскорбления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Журналист приговорен к 11 месяцам лишения свободы условно. Впереди еще один судебный процесс по обвинениям в связях с террористами. Об этом сообщает SVT.

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Медин свою вину не признал.

"Я никогда не собирался оскорблять Эрдогана. Но он публичное лицо, управляющее Турцией уже 20 лет. В Швеции разрешено писать о политических лидерах. Это вопрос свободы слова", – заявил он во время судебного разбирательства.

Журналист был задержан в Стамбуле в марте в рамках расследования, начатого после протеста в Стокгольме в январе 2023 года, во время которого возле ратуши повесили манекен, напоминавший Эрдогана.

В Турцию Медин приехал освещать протесты против ареста мэра Стамбула и главного политического соперника президента Эрдогана Экрема Имамоглу.

"Обвинительный акт начинается с протеста, в котором я не участвовал и комментария в социальных сетях, который я не писал", – заявил Медин перед судом.

Адвокат Медина Вейсел Ок считает, что дело против его подзащитного является политическим.

"Это судебное дело не на 100% касается права. Это тоже политически мотивированное дело", – сказал он.

Медина ожидает еще один судебный процесс по обвинению в причастности к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Доказательствами этого обвинения являются журналистские статьи и книга, которую Медина написал о РПК.

Журналиста содержат в тюрьме строгого режима Силиври. Его адвокаты подали в суд на турецкое государство, обвиняемое в грубых нарушениях прав человека.

Как сообщает SVT, закон, запрещающий оскорбление президента Турции, широко используется прокурорами страны. С момента назначения Эрдогана президентом в 2014 году количество возбужденных дел можно насчитать десятками тысяч.

Европейский суд по правам человека неоднократно принимал решение, что турецкое государство нарушило защиту свободы слова, гарантированную Европейской конвенцией, во время судебных разбирательств и вынесения обвинительных приговоров за оскорбление президента Турции.