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Европарламент рекомендовал ЕС пересмотреть отношения с Россией из-за гибридной агрессии

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 12:46
Европарламент рекомендовал ЕС пересмотреть отношения с Россией из-за гибридной агрессии - Фото
Европарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Европейский парламент утвердил доклад о рекомендациях ужесточить политику Евросоюза в отношении России. Итоги голосования опубликованы на сайте Европарламента.

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За доклад о будущем отношений между Евросоюзом и РФ в Европарламенте проголосовали сегодня, 16 сентября. За документ проголосовали 494 парламентария, 103 – против, 72 – воздержались.

В документе говорится об агрессивной политике президента РФ Владимира Путина, оккупации украинских территорий, поддержке Путиным беларуского диктатора Александра Лукашенко, массовых задержаниях участников акций протеста в России, похищениях в оккупированном Крыму и других фактах и угрозах.

На фоне этого Европарламент предлагает принять комплекс мер по сдерживанию российской агрессии, в том числе путем тесного сотрудничества с НАТО и его присутствия в Черноморском регионе. Также предлагается разработать четкую стратегию для прекращения зависимости от российского газа. В резолюции также есть пункты о готовности не признавать Госдуму РФ, если сентябрьские выборы будут проведены с нарушениями, и о возможном отстранении РФ от членства в ПАСЕ в случае таких нарушений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве отметил, что "документ хороший", и Украина его оценивает положительно, потому приветствует утверждение доклада.

"Для нас очень важно, что одним из основных подходов, который определил Европейский парламент по поводу отношений с Россией, является невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС и стран Восточного партнерства, куда входит и Украина", – сказал Кулеба.

Документ предусматривает невозможность нормализации отношений, пока Россия не деоккупирует захваченные территории Украины, Грузии и Молдовы.

Также Кулеба сообщил, что Европарламент рекомендовал ЕС готовиться к дальнейшему расширению санкций против РФ, в том числе и в связи с Северным потоком-2.

Министр добавил, что для Украины особенно важно, что Европарламент услышал государство и не оставил без внимания недавние незаконные аресты в Крыму Наримана Джелялова и других крымских татар – о них тоже упоминается в докладе Европарламента.

  • 9 сентября 2021-го Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы рассмотреть ситуацию во временно оккупированном Крыму и части Донбасса на 76-й сессии. 
  • 10 сентября Европейский Союз продлил персональные санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Читайте также: Кулеба: Украина планирует саммит Люблинского треугольника. Он может помочь вступить в ЕС

Оксана Житнюк
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