Европейские дипломаты: Война России против Украины подбодрила другие авторитарные режимы

Российская агрессия – это не просто нападение на Украину, а симптом мировой турбулентности и вызов для демократий. Кроме этого начатая война РФ подбодрила других авторитарных лидеров проверять границы международного права. Такое мнение высказали европейские политики и дипломаты в разборе LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины".

Глава оборонного комитета Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что если российский диктатор Владимир Путин достигнет успеха, это станет сигналом для других агрессоров, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай угрожает Тайваню.

"Агрессия России подбодрила других авторитарных лидеров проверять границы международного права", – отметил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Евродепутат из Литвы Пятрас Ауштрявичюс также отметил, что сегодняшняя российская агрессия против Украины является лишь демонстрацией нового блока авторитарных, антизападно ориентированных стран.

"Этот блок – Россия, Китай, Северная Корея, Иран и менее заметные игроки – заинтересован в изменении глобального баланса, и его политика имеет долгосрочный характер", – добавил Ауштрявичюс.

Шведский дипломат, директор Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Фредрик Лёйдквист объясняет, что это плохо для США, Европы и Украины.

"Степень проникновения российских нарративов и российской пропаганды в политические дискуссии Вашингтона является самой большой неожиданностью. Услышать, как представители страны, которая была лидером послевоенной коалиции НАТО, повторяют российские нарративы... Неожиданно, насколько быстро могут произойти такие изменения", – констатирует Лёйдквист.