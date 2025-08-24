Європейські дипломати: Війна Росії проти України підбадьорила інші авторитарні режими

Євродепутати наголошують, що якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для інших агресорів

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російська агресія – це не просто напад на Україну, а симптом світової турбулентності та виклик для демократій. Окрім цього розпочата війна РФ підбадьорила інших авторитарних лідерів перевіряти межі міжнародного права. Таку думку висловили європейські політики та дипломати у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України".

Очільниця оборонного комітету Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн ввважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін досягне успіху, це стане сигналом для інших агресорів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай погрожує Тайваню.

"Агресія Росії підбадьорила інших авторитарних лідерів перевіряти межі міжнародного права", – зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Євродепутат з Литви Пятрас Ауштрявічюс також наголосив, що сьогоднішня російська агресія проти України є лише демонстрацією нового блоку авторитарних, антизахідно орієнтованих країн.

"Цей блок – Росія, Китай, Північна Корея, Іран та менш помітні гравці – зацікавлений у зміні глобального балансу, і його політика має довгостроковий характер", – додав Ауштрявічюс.

Шведський дипломат, директор Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Фредрік Льойдквіст пояснює, що це погано для США, Європи й України.

"Ступінь проникнення російських наративів та російської пропаганди у політичні дискусії Вашингтона є найбільшою несподіванкою. Почути, як представники країни, яка була лідером післявоєнної коаліції НАТО, повторюють російські наративи… Несподівано, наскільки швидко можуть відбутися такі зміни", – констатує Льойдквіст.