Європейські дипломати: Війна Росії проти України підбадьорила інші авторитарні режими
Російська агресія – це не просто напад на Україну, а симптом світової турбулентності та виклик для демократій. Окрім цього розпочата війна РФ підбадьорила інших авторитарних лідерів перевіряти межі міжнародного права. Таку думку висловили європейські політики та дипломати у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України".
Очільниця оборонного комітету Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн ввважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін досягне успіху, це стане сигналом для інших агресорів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай погрожує Тайваню.
"Агресія Росії підбадьорила інших авторитарних лідерів перевіряти межі міжнародного права", – зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Євродепутат з Литви Пятрас Ауштрявічюс також наголосив, що сьогоднішня російська агресія проти України є лише демонстрацією нового блоку авторитарних, антизахідно орієнтованих країн.
"Цей блок – Росія, Китай, Північна Корея, Іран та менш помітні гравці – зацікавлений у зміні глобального балансу, і його політика має довгостроковий характер", – додав Ауштрявічюс.
Шведський дипломат, директор Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Фредрік Льойдквіст пояснює, що це погано для США, Європи й України.
"Ступінь проникнення російських наративів та російської пропаганди у політичні дискусії Вашингтона є найбільшою несподіванкою. Почути, як представники країни, яка була лідером післявоєнної коаліції НАТО, повторюють російські наративи… Несподівано, наскільки швидко можуть відбутися такі зміни", – констатує Льойдквіст.
- 9 червня 2025 року Генсек Альянсу Марко Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
- 24 червня президент Володимир Зеленський також підтвердив, що РФ може атакувати країни-члени НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати на міцність Альянс.
