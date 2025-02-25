Евросолидарность не подвергает сомнению легитимность президента – Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Пятый президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что его политическая сила не ставит под сомнение легитимность украинской власти, в частности президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно во время его выступления в парламенте 25 февраля.

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"Позиция нашей политической силы – мы не ставили и не ставим под сомнение легитимность украинской власти, включая президента", – сказал Порошенко.

Он добавил, что Украина на переговорах по урегулированию войны должна быть сильной. Силу, по его мнению, обеспечит внутреннее и внешнее единство.

"И для этого нам нужно немедленно преодолеть парламентский кризис, вызванный незаконными, неконституционными решениями по преследованию оппозиции", – утверждает пятый президент.

Поэтому фракция Евросолидарности приостанавливает блокирование парламента. По мнению Порошенко, это позволит голосовать европейские законы, законы о поддержке армии, по увеличению военного бюджета, а также о защите военнослужащих с установлением конечного срока службы.

"Для этого, надеемся, будет сформирована коалиция национального единства, Правительство национального единства – произойдет перезагрузка власти. И я уверен в том, что мы будем двигаться в правильном направлении", – резюмировал Порошенко.

12 февраля 2025 года Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел заседание СНБО и принял решение, которое будет опубликовано 13 февраля.

Порошенко в тот же вечер заявил, что СНБО ввел санкции против него. Он считает это решение политически мотивированным.

13 февраля появился соответствующий указ. Также под санкции попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.

В тот же день Евросолидарность заблокировала работу Рады.