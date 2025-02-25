Евросолидарность не подвергает сомнению легитимность президента – Порошенко
Пятый президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что его политическая сила не ставит под сомнение легитимность украинской власти, в частности президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно во время его выступления в парламенте 25 февраля.
"Позиция нашей политической силы – мы не ставили и не ставим под сомнение легитимность украинской власти, включая президента", – сказал Порошенко.
Он добавил, что Украина на переговорах по урегулированию войны должна быть сильной. Силу, по его мнению, обеспечит внутреннее и внешнее единство.
"И для этого нам нужно немедленно преодолеть парламентский кризис, вызванный незаконными, неконституционными решениями по преследованию оппозиции", – утверждает пятый президент.
Поэтому фракция Евросолидарности приостанавливает блокирование парламента. По мнению Порошенко, это позволит голосовать европейские законы, законы о поддержке армии, по увеличению военного бюджета, а также о защите военнослужащих с установлением конечного срока службы.
"Для этого, надеемся, будет сформирована коалиция национального единства, Правительство национального единства – произойдет перезагрузка власти. И я уверен в том, что мы будем двигаться в правильном направлении", – резюмировал Порошенко.
- 12 февраля 2025 года Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел заседание СНБО и принял решение, которое будет опубликовано 13 февраля.
- Порошенко в тот же вечер заявил, что СНБО ввел санкции против него. Он считает это решение политически мотивированным.
- 13 февраля появился соответствующий указ. Также под санкции попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.
- В тот же день Евросолидарность заблокировала работу Рады.