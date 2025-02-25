Євросолідарність не ставить під сумнів легітимність президента – Порошенко

Петро Порошенко (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

П’ятий президент, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко заявив, що його політична сила не ставить під сумнів легітимність української влади, зокрема президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо під час його виступу в парламенті 25 лютого.

"Позиція нашої політичної сили – ми не ставили й не ставимо під сумнів легітимність української влади, включно з президентом", – сказав Порошенко.

Він додав, що Україна на переговорах щодо врегулювання війни має бути сильною. Силу, на його думку, забезпечить внутрішня і зовнішня єдність.

"І для того нам потрібно негайно подолати парламентську кризу, яка була викликана незаконними, неконституційними рішеннями з переслідування опозиції", – стверджує п’ятий президент.

Тому фракція Євросолідарності призупиняє блокування парламенту. На думку Порошенка, це дасть можливість голосувати європейські закони, закони про підтримку армії, щодо збільшення військового бюджету, а також про захист військовослужбовців зі встановленням кінцевого терміну служби.

"Для цього, сподіваємось, буде сформована коаліція національної єдності, Уряд національної єдності – відбудеться перезавантаження влади. І я впевнений у тому, що ми будемо рухатися в правильному напрямку", – резюмував Порошенко.

12 лютого 2025 року Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів засідання РНБО й ухвалив рішення, яке буде опубліковане 13 лютого.

Порошенко того ж вечора заявив, що РНБО впровадила санкції проти нього. Він вважає це рішення політично вмотивованим.

13 лютого з'явився відповідний указ. Також під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.

Того самого дня Євросолідарність заблокувала роботу Ради.