Евросоюз должен обсудить запрет на импорт российского газа – министр обороны Германии
Европейский Союз должен обсудить запрет на импорт российского газа после того, как украинские и европейские официальные лица обвинили российские войска в зверствах под Киевом. С таким заявлением выступила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает Reuters.
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"Должен быть ответ. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказала Ламбрехт.
Как отмечается, Берлин до сих пор сопротивлялся призывам ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России, говоря, что экономика Германии и других европейских стран слишком зависят от них.
В то же время растет давление на правительство Германии и внутри него, чтобы оно предприняло более радикальные шаги.
Ламбрехт заявила, что министрам ЕС теперь придется обсудить эмбарго на российский газ, и сделать это необходимо в самое ближайшее время.
Россия обеспечивает 40% потребности Европы в газе.
ЕС уже некоторое время работает над дополнительными санкциями, но комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил 2 апреля, что любые дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор.
Министр экономики Роберт Хабек вечером 3 апреля заявил в эфире телеканала ZDF, что Германия снижает свою зависимость от российской энергии, но не может полностью отказаться от нее сразу.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил поздно вечером 3 апреля, что западные союзники согласуют дальнейшие санкции против России в ближайшие дни.
- 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
- На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.
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