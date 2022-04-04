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Евросоюз должен обсудить запрет на импорт российского газа – министр обороны Германии

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 03:51
Евросоюз должен обсудить запрет на импорт российского газа – министр обороны Германии - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Европейский Союз должен обсудить запрет на импорт российского газа после того, как украинские и европейские официальные лица обвинили российские войска в зверствах под Киевом. С таким заявлением выступила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

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"Должен быть ответ. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказала Ламбрехт.

Как отмечается, Берлин до сих пор сопротивлялся призывам ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России, говоря, что экономика Германии и других европейских стран слишком зависят от них.

В то же время растет давление на правительство Германии и внутри него, чтобы оно предприняло более радикальные шаги.

Ламбрехт заявила, что министрам ЕС теперь придется обсудить эмбарго на российский газ, и сделать это необходимо в самое ближайшее время.

Россия обеспечивает 40% потребности Европы в газе.

ЕС уже некоторое время работает над дополнительными санкциями, но комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил 2 апреля, что любые дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор.

Министр экономики Роберт Хабек вечером 3 апреля заявил в эфире телеканала ZDF, что Германия снижает свою зависимость от российской энергии, но не может полностью отказаться от нее сразу.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил поздно вечером 3 апреля, что западные союзники согласуют дальнейшие санкции против России в ближайшие дни.

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Наталия Медведева
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