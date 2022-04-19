Евросоюз на следующей неделе представит шестой пакет санкций против России

Евросоюз на следующей неделе, вероятно, представит шестой пакет санкций против России. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио свобода Рикард Йозвяк.

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"Шестой пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен на следующей неделе", – написал он.

9 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз уже готовит шестой пакет санкций против России.

15 апреля The New York Times со ссылкой на источники написала, что ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину, однако предметные переговоры об этом стартуют не ранее второго тура президентских выборов во Франции.

The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Германия на недавней встрече европейских дипломатов "выразила понимание того, что нефть, вероятно, будет частью шестого пакета" санкций.

17 апреля Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предстоящие санкции против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.

Вадим Ребрина

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