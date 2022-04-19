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Евросоюз на следующей неделе представит шестой пакет санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 18:22
Евросоюз на следующей неделе представит шестой пакет санкций против России - Фото
Фото: pixabay.com

Евросоюз на следующей неделе, вероятно, представит шестой пакет санкций против России. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио свобода Рикард Йозвяк.

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"Шестой пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен на следующей неделе", – написал он.

  • 9 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз уже готовит шестой пакет санкций против России. 
  • 15 апреля The New York Times со ссылкой на источники написала, что ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину, однако предметные переговоры об этом стартуют не ранее второго тура президентских выборов во Франции.
  • The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Германия на недавней встрече европейских дипломатов "выразила понимание того, что нефть, вероятно, будет частью шестого пакета" санкций. 
  • 17 апреля Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предстоящие санкции против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.
Вадим Ребрина
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Россия санкции ЕС
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