Евросоюз оштрафовал Google из-за злоупотреблений в сфере рекламы. Трамп отреагировал

В Брюсселе отметили, что на этот раз одного штрафа будет недостаточно

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google из-за злоупотреблений в сфере онлайн-рекламы, говорится на сайте ведомства.

В Брюсселе решили, что Google нарушил правила конкуренции ЕС и злоупотреблял своей доминирующей позицией в сфере цифровой рекламы (Adtech).

Читайте также Исследование языковых моделей выявило различные взгляды на Украину

"Google злоупотребляла своей властью, отдавая предпочтение собственным технологическим услугам по онлайн-рекламе в ущерб своим конкурентам, онлайн-рекламодателям и издателям. В результате незаконных действий Google рекламодатели столкнулись с более высокими затратами на маркетинг, которые они, вероятно, переложили на европейских потребителей в виде более высоких цен на товары и услуги. Тактика Google также привела к уменьшению доходов издателей, что могло привести к снижению качества услуг и повышению стоимости подписки для потребителей", – объясняет Еврокомиссия.

Теперь техногигант должен заплатить должен заплатить 2,95 млрд евро штрафа. ЕК отмечает, что согласно ее обычной практике, ведомство увеличило штраф для компании, поскольку это уже третий случай, когда компания нарушает правила игры.

"Однако в этом случае одного лишь штрафа недостаточно, чтобы обеспечить реальные и ощутимые решения для рынка и защитить наших потребителей", – отмечает Еврокомиссия.

Следовательно, Брюссель обязал Google "свои незаконные действия и положить конец его внутреннему конфликту интересов в области Adtech".

У Google есть 60 дней, чтобы сообщить ЕС о том, как он планирует это сделать – и если компания не предложит реалистичного плана, то ЕК "не будет колебаться применить соответствующие меры". Сейчас ведомство считает, что единственным способом для Google эффективно положить конец конфликту интересов – продать части своего бизнеса в сфере рекламы.

Там в ЕК напомнили, что накануне Федеральный суд США поддержал требования иска американского Министерства юстиции против Google, которые "почти полностью" совпадают с теми, которые были изложены в решении Брюсселя.

"Итак, есть возможность обеспечить, чтобы Google принял эффективные меры по обе стороны Атлантики для устранения своих внутренних конфликтов интересов в этом бизнесе. Это в интересах всех – достичь общего результата, в частности для самого Google и для граждан по всему миру", – отмечает Еврокомиссия.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже раскритиковал решение европейских партнеров, назвав это "ударом" по очередной крупной американской компании, обвинив ЕС в том, что этим штрафом блок забрал деньги, которые в противном случае "пошли бы на американские инвестиции и создание рабочих мест".

"Это добавляется ко многим другим штрафам и налогам, которые были наложены на Google и другие американские технологические компании, в частности. Это очень несправедливо, и американские налогоплательщики не будут этого терпеть! Как я уже говорил ранее, моя администрация НЕ позволит, чтобы эти дискриминационные действия остались безнаказанными. Например, Apple была вынуждена уплатить штраф в размере 17 миллиардов долларов, который, по моему мнению, не должен был быть наложен – они должны получить свои деньги обратно! Мы не можем допустить, чтобы это произошло с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и если это произойдет, я буду вынужден начать процедуру по Разделу 301, чтобы отменить несправедливые штрафы, которые налагаются на эти американские компании-налогоплательщики", – написавший руководитель США в своей соцсети Truth Social.

Раздел 301 американского Закона о торговле позволяет президенту Штатов прибегать к контрмерам (например, тарифов и санкций) в ответ на действия иностранных государств.