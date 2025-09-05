Євросоюз оштрафував Google через зловживання у сфері реклами. Трамп зреагував

У Брюсселі зауважили, що цього разу одного штрафу буде недостатньо

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Європейська комісія оштрафувала компанію Google через зловживання у сфері онлайн-реклами, йдеться на сайті відомства.

У Брюсселі вирішили, що Google порушив правила конкуренції ЄС та зловживав своєю домінівною позицією у сфері цифрової реклами (Adtech).

Читайте також Дослідження мовних моделей виявило різні погляди на Україну

"Google зловживала своєю владою, надаючи перевагу власним технологічним послугам з онлайн-реклами на шкоду своїм конкурентам, онлайн-рекламодавцям і видавцям. У результаті незаконних дій Google рекламодавці зіткнулися з вищими витратами на маркетинг, які вони, ймовірно, переклали на європейських споживачів у вигляді вищих цін на товари та послуги. Тактика Google також призвела до зменшення доходів видавців, що могло спричинити зниження якості послуг і підвищення вартості підписки для споживачів", – пояснює Єврокомісія.

Тепер техногігант має сплатити 2,95 млрд євро штрафу. ЄК зауважує, що згідно з її звичайною практикою відомство збільшило штраф для компанії, оскільки це вже третій випадок, коли компанія порушує правила гри.

"Однак у цьому випадку одного лише штрафу недостатньо, щоб забезпечити реальні та відчутні рішення для ринку й захистити наших споживачів", – зауважує Єврокомісія.

Відтак, Брюссель зобов'язав Google припинити"свої незаконні дії та покласти край його внутрішньому конфлікту інтересів у галузі Adtech".

У Google є 60 днів, аби повідомити ЄС про те, як він планує це зробити, – і якщо компанія не запропонує реалістичного плану, то ЄК "не вагатиметься застосувати відповідні заходи". Наразі відомство вважає, що єдиний спосіб для Google ефективно покласти край конфлікту інтересів – продати частини свого бізнесу у сфері реклами.

Там у ЄК нагадали, що напередодні Федеральний суд США підтримав вимоги позову американського Міністерства юстиції проти Google, що "майже повністю" збігаються з тими, що були викладені у рішенні Брюсселя.

"Отже, є можливість забезпечити те, щоб Google вжив ефективних заходів по обидва боки Атлантики для усунення своїх внутрішніх конфліктів інтересів у цьому бізнесі. Це в інтересах усіх — досягти спільного результату, зокрема для самого Google і для громадян у всьому світі", – зауважує Єврокомісія.

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже розкритикував рішення європейських партнерів, назвавши це "ударом" по черговій великій американській компанії, звинувативши ЄС у тому, що цим штрафом блок забрав гроші, які в іншому випадку "пішли б на американські інвестиції та створення робочих місць".

"Це додається до багатьох інших штрафів і податків, які були накладені на Google та інші американські технологічні компанії зокрема. Це дуже несправедливо, і американські платники податків не терпітимуть цього! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація НЕ дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними. Наприклад, Apple була змушена сплатити штраф у розмірі 17 мільярдів доларів, який, на мою думку, не мав був бути накладений, — вони повинні отримати свої гроші назад! Ми не можемо допустити, щоб це сталося з блискучою і безпрецедентною американською винахідливістю, і якщо це станеться, я буду змушений розпочати процедуру за Розділом 301, щоб скасувати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії-платники податків", – написав керівник США у своїй соцмережі Truth Social.

Розділ 301 американського Закону про торгівлю дозволяє президенту Штатів вдаватися до контрзаходів (наприклад, тарифів та санкцій) у відповідь на дії іноземних держав.