Евросоюз призвал Раду принять правки в закон о НАБУ. Голосование сегодня
Евросоюз призвал Верховную Раду "показать приверженность" борьбе с коррупцией и проголосовать сегодня за закон о Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщается в Twitter представительства ЕС в Киеве.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Важно, чтобы поправки 5459-1 в закон о НАБУ были приняты Верховной Радой сегодня", – говорится в сообщении.
В ЕС добавили, что принятие правок "гарантирует независимость и эффективность НАБУ, необходимые для противодействия топ-коррупции".
"ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе", – отметили в представительстве.
Речь идет о законопроекте о приведении в соответствие с Конституцией закона о НАБУ, который Рада приняла за основу 21 мая.
Он предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти, а также сделать невозможным вмешательство Кабинета министров в его деятельность. При этом Кабмин будет назначать и увольнять директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из шести человек.
Законопроект уточняет, что директор НАБУ может быть отстранен от должности только в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом.
- Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект о НАБУ во втором чтении.
Читайте также: Украина обязалась немедленно избрать антикоррупционного прокурора и "защитить" главу НАБУ
Комментарии