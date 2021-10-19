Евросоюз призвал Раду принять правки в закон о НАБУ. Голосование сегодня

Евросоюз призвал Верховную Раду "показать приверженность" борьбе с коррупцией и проголосовать сегодня за закон о Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщается в Twitter представительства ЕС в Киеве.

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"Важно, чтобы поправки 5459-1 в закон о НАБУ были приняты Верховной Радой сегодня", – говорится в сообщении.

В ЕС добавили, что принятие правок "гарантирует независимость и эффективность НАБУ, необходимые для противодействия топ-коррупции".

"ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе", – отметили в представительстве.

Речь идет о законопроекте о приведении в соответствие с Конституцией закона о НАБУ, который Рада приняла за основу 21 мая.

Он предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти, а также сделать невозможным вмешательство Кабинета министров в его деятельность. При этом Кабмин будет назначать и увольнять директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из шести человек.

Законопроект уточняет, что директор НАБУ может быть отстранен от должности только в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом.

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Елизавета Кумбер

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