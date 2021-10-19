Избрание первого вице-спикера, законы о НАБУ и НБУ: повестка Рады на сегодня

Сегодня Верховная Рада планирует назначить первого вице-спикера, разблокировать закон об олигархах и рассмотреть законопроекты о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и необходимые для очередного транша от Международного валютного фонда законопроекты о Национальном банке (НБУ). Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Заседание Рады начнется с объявлений и выступлений депутатских фракций и групп. Затем парламент продолжит начавшееся 8 октября избрание первого вице-спикера. Должность освободилась после того, как Руслан Стефанчук был назначен спикером Рады вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова. Выдвинуты две кандидатуры: Александр Корниенко от Слуги народа и София Федина от Евросолидарности.

Далее в повестке идут 12 постановлений об отмене принятия законопроекта об олигархах во втором чтении, 11 из них поданы нардепами из Евросолидарности, одно – Василием Нимченко из ОПЗЖ.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №5459-1, о приведении закона о НАБУ в соответствие с требованиями Конституции, который передает Кабмину полномочия назначать директора НАБУ на основании результатов конкурса и увольнять его с должности, к законопроекту поданы 337 поправок;

– №5850, об изменениях в закон о НБУ, в частности, предполагает уточнение порядка увольнения членов совета и главы НБУ и его заступников, уточняет полномочия совета НБУ, к законопроекту поданы 772 поправки;

– №5852, о закупках НБУ юридических услуг;

– №5883, об уточнении информации, которая подается НБУ для составления бюджетной декларации.

Рада планирует включить в повестку и принять решение по законопроекту №5811 о возможности для операторов мобильной связи получать земельные участки до 0,05 га для установки базовых станций.

В первом чтении Рада может рассмотреть законопроекты:

– №5241, об упрощении назначения внеочередных выборов в случае прекращения полномочий сельских, поселковых и городских глав;

– №5572, о разблокировании деятельности организаций коллективного управления в сфере публичного исполнения музыкальных недраматических произведений.

Пресс-служба Слуги народа сообщила, что фракция предложит парламенту работать, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки.

На четверг, 21 октября 2021 года, планируется внеочередное заседание Рады по законопроектам, связанным с Евроинтеграцией.

Денис Юдин

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