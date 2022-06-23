Евровидение-2023: Вещательный союз обосновал отказ от проведения конкурса в Украине

Организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз (ЕВС) выпустил заявление, в котором подтверждает решение не проводить в 2023 году конкурс в Киеве.

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В заявлении сказано, что ЕВС "полностью понимает разочарование в том, что конкурс песни Евровидение-2023 не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года".

В пояснении сказано, что на Евровидение обычно получают аккредитацию не менее 10 тыс. человек, включая съемочную группу, сотрудников оргкомитета и журналистов – и это помимо 30 тыс. фанатов, которые съезжаются со всего мира.

Вещательный союз поясняет, что его обязанностью является обеспечение гарантий безопасности для всех, кто организовывает конкурс и участвует в нем, и что подготовку к мероприятию следующего года "необходимо начать немедленно в принимающей стране".

В заявлении подчеркивается, что по правилам Евровидения, с которыми соглашаются все вещатели стран-участниц, предусмотрена возможность переноса конкурса из-за форс-мажора – в том числе из-за войны.

"Европейский вещательный союз обратился за консультацией к независимому эксперту по безопасности, по однозначному заключению которого контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, недостаточны для международного публичного мероприятия, а оценка риска возникновения события с массовыми жертвами из-за продолжающегося конфликта остается "высокой", – сказано в документе.

Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022, поэтому следующий конкурс, по его правилам, должен состояться в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что из-за войны Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе.

Министерство культуры Украины заявило, что потребует изменить это решение.

Сергей Бережной

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