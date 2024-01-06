F-16. Дания сбилась с графика, самолеты прибудут в Украину на полгода позже – Berlingske

Копенгаген должен был поставить первые шесть самолетов к Новому 2024 году

Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

В пресс-службе министерства обороны Дании заявили журналистам газеты Berlingske, что поставки в Украину истребителей F-16 задерживаются на полгода в связи с рядом факторов. Ранее датский премьер Мэтте Фредериксен обещала реализовать поставки к Новому году.

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"По данным министерства обороны, шесть самолетов, которые должны были поставить к Новому году, прибудут позже", – проинформировали журналистов в ведомстве.

В публикации говорится, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве. Более подробной информации Минобороны не предоставило.

В ведомстве отметили, что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители".

По нынешнему графику передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года, уточнили в Копенгагене.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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