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Запад вынудил Украину воевать так, как НАТО не стало бы – маршал ВВС Британии про F-16

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 13:35
Запад вынудил Украину воевать так, как НАТО не стало бы – маршал ВВС Британии про F-16 - Фото
Эдвард Стрингер (Фото - Facebook NATO Allied Rapid Reaction Corps)

Передача Украине F-16 – не панацея, а признак того, что Запад начинает вести в этой войне более честную политику. Такое мнение высказал маршал авиации Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер, сообщает Sky News.

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Стрингер, который ранее работал главой отдела развития объединенных сил в Министерстве обороны Великобритании, в статье для Financial Times (доступно по подписке) поддержал решение о передаче Украине истребителей F-16 и заявил, что этот шаг делает позицию Запада более оправданной с точки зрения этики. 

"Если НАТО придется сражаться с Россией, мы сначала завоюем превосходство в воздухе, а затем используем его, чтобы вести более эффективные наземные сражения. Учитывая слабость Воздушно-космических сил РФ, это не несбыточная мечта", – считает маршал.

При этом, отмечает он, "ограниченность помощи Запада сегодня вынуждает Украину жестко воевать на земле". Таким образом Запад "вынуждает Киев воевать так, как сам Запад воевать не стал бы, и нести потери, которые мы бы понести не захотели".

"Если мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение, мы должны отойти от этой позиции. Решение о передаче F-16 — большой шаг в правильном направлении. Эти самолеты могут не прибыть вовремя, чтобы помочь весеннему наступлению Украины, но само объявление (об этом решении. – Ред.) уже окажет влияние на военные и политические расчеты в Кремле".

"F-16 — не панацея, а знак перехода к более честной войне", – считает Стрингер.

  • 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
  • 22 мая в Министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.
  • 25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Великобритании.

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Сергей Бережной
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истребителивоенная помощьf-16Эдвард Стрингер
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