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Захід змусив Україну воювати так, як НАТО не стало б – маршал ВПС Британії про F-16

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 13:35
Захід змусив Україну воювати так, як НАТО не стало б – маршал ВПС Британії про F-16 - Фото
Едвард Стрінгер (Фото - Facebook NATO Allied Rapid Reaction Corps)

Передача Україні F-16 – не панацея, а ознака того, що Захід починає вести у цій війні чеснішу політику. Таку думку висловив маршал авіації Королівських ВПС у відставці Едвард Стрінгер, повідомляє Sky News.

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Стрінгер, який раніше працював головою відділу розвитку об'єднаних сил у Міністерстві оборони Великої Британії, у статті для Financial Times (доступно за передплатою) підтримав рішення про передачу Україні винищувачів F-16 і заявив, що цей крок робить позицію Заходу більш виправданою з погляду етики.

"Якщо НАТО доведеться боротися з Росією, ми спочатку завоюємо перевагу в повітрі, а потім використаємо її, щоб вести більш ефективні наземні битви. Враховуючи слабкість Повітряно-космічних сил РФ, це не нездійсненна мрія", – вважає маршал.

Водночас, зазначає він, "обмеженість допомоги Заходу сьогодні змушує Україну жорстко воювати на землі". Таким чином Захід "примушує Київ воювати так, як сам Захід воювати не став би, і зазнавати втрат, які ми б зазнати не захотіли".

"Якщо ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки, ми повинні відійти від цієї позиції. Рішення про передачу F-16 — великий крок у правильному напрямку. Ці літаки можуть не прибути вчасно, щоб допомогти весняному наступу України, але саме оголошення (про це рішення. – Ред.) вже вплине на військові та політичні розрахунки в Кремлі".

"F-16 – не панацея, а знак переходу до більш чесної війни", – вважає Стрінгер.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 22 травня у Міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.
  • 25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.

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Сергій Бережний
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військова допомогавинищувачіF-16едвард стрінгер
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