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Фальсификация дел. НАБУ открыло производство против главы СБУ

Фальсификация дел. НАБУ открыло производство против главы СБУ - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 16:26

Кроме Василия Грицака в деле фигурирует его первый заместитель

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против главы СБУ Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица. Эту информацию предоставили в НАБУ по запросу LIGA.net.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования будут устанавливаться факты возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций.

Кроме Грицака в деле фигурируют и другие представители правоохранительных органов. В частности, его первый заместитель. На данный момент первыми заместителями Грицака являются Иван Баканов и Руслан Баранецкий. Ранее эту должность занимал Павел Демчина. Кто именно из первых замов проходит по делу - в НАБУ не сообщают.

Досудебное расследование начато на основании решения Соломенского суда Киева. Предварительная квалификация возможного уголовного правонарушения - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).

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василий грицак сбу набу Иван Баканов руслан баранецкий
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