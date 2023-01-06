"Фарш подвезти не успевают". Кислица напомнил, что в РФ раньше говорили о перемирии: видео

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на призыв российского диктатора Владимира Путина к "рождественскому перемирию" на фронте. Кислица напомнил, как Россия реагировала на предложение о "пасхальном перемирии" на заседании Совбеза ООН в апреле 2022 года.

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"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские прихвостни об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники? …сейчас, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?" – написал Кислица.

Он опубликовал видео, на котором представитель РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН 21 апреля отверг призыв о гуманитарном перемирии в Украине на Пасху, заявляя, что "очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня".

Установить с 21 апреля 2022-го "пасхальную гуманитарную паузу" для организации коридоров и эвакуации гражданских из районов гуманитарной катастрофы и зоны боевых действий предлагал генсек ООН Антониу Гуттериш.

Президент Владимир Зеленский тогда сказал, что озвученная оккупантами позиция в ООН "очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере".

Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

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Оксана Житнюк

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