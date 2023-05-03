"Федеральная операция "Ы": в Минобороны пояснили, зачем Кремлю имитация "атаки дронов"

На "атаку украинского БПЛА", во-первых, можно списать убытки от хронического воровства кремлевских чиновников, а во-вторых, их можно использовать как повод для еще большего "закручивания гаек" в России. Так советник главы Минобороны Алексей Копытько пояснил, зачем Москве имитировать "атаки дронов" по Кремлю.

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Копытько назвал заявления Кремля о якобы "атаке украинского беспилотника" "федеральной операцией "Ы", поскольку, по его мнению, байки об ущербе от атак неопознанных дронов помогают скрыть ущерб, нанесенный воровством самих российских чиновников. ("Операция "Ы" – название одной из новелл в советской кинокомедии, в которой заведующий складом пытался скрыть собственные хищения имитацией ограбления. – Ред.).

"Это универсальный способ пояснить и списать любой ущерб. Можно годами воровать, а потом бац – "прилетает" спасительный беспилотник", – пишет Копытько.

Во-вторых, считает он, в Кремле понимают, что никакие "бендеровцы" не смогут нанести такого ущерба, как свои же россияне.

"В Москве полно людей, которые – за деньги, из идейных побуждений или ради прикола – готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж", – отметил он.

Копытько также напомнил, что Кремль сейчас вводит все новые ограничения именно в отношении россиян, потому что "в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, который летит пять километров, а не тысячу".

3 мая власти страны-агрессора заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

В Офисе президента сказали LIGA.net, что Украина не имеет никакого отношения к атакам дронов на Кремль, так как это "не имеет смысла, не решает никаких военных задач и не влияет на ситуацию на фронте".

Сергій Бережний

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