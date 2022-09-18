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Федоров сообщил о мощном взрыве в Мелитополе: якобы покушение на полицейского-коллаборанта

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 21:37
Федоров сообщил о мощном взрыве в Мелитополе: якобы покушение на полицейского-коллаборанта - Фото
Иван Федоров (скриншот с видео)

В центре Мелитополя, во дворе многоэтажки по улице Ярослава Мудрого прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, по информации которого это было покушение на одного из полицейских-коллаборантов.

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Он пишет, что взрыв – "вероятный результат зачистки ФСБ".

"По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого "начальника ГБР народной милиции", – сообщил Федоров.

Федоров сообщил о мощном взрыве в Мелитополе: якобы покушение на полицейского-коллаборанта

Он назвал имя полицейского. Это, по данным мэра, Денис Стефанков – "один из 118 предателей-полицейских, по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество".

Вадим Ребрина
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