Фехтовальщица из Украины Кривицкая проигнорировала рукопожатие с россиянкой: видео реакции

Елена Кривицкая (Фото: Суспильне)

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая со счетом 15:9 победила россиянку с грузинским паспортом Майю Гучмазову на чемпионате Европы в швейцарском Базеле. После поединка украинка отказалась пожать руку сопернице, сообщает Base of Ukrainian sports.

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После матча Кривицкая сразу покинула площадку, проигнорировав рукопожатие с уроженкой страны-агрессора.

Гучмазова в свою очередь бурно отреагировала на это нецензурной лексикой: "Почему это так? Бл**ь, почему они так ведут себя? Бл**ь, почему им можно все, они oх**ли что ли? Есть****шки".

🇺🇦Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая после поединка Чемпионата Европы отказалась пожать руку российской фехтовальщице с грузинским паспортом Майе Гучмазовой.



Россиянка отреагировала на поступок украинки нецензурной лексикой.



Видео: Анастасия Самко pic.twitter.com/Rh4kK1Q96i — Base of Russian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) June 18, 2024

С 2017 года Гучмазова, родившаяся во Владикавказе, представляет сборную Грузии.

27 июля 2023 года на чемпионате мира украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан также отказалась пожимать руку россиянке: отошла, выставила перед собой саблю, что-то сказала и ушла с дорожки.

После этого Международная федерация фехтования объявила об изменении правил фехтования. С тех пор традиционное рукопожатие в конце поединка было заменено дистанционным приветствием. Это позволяет украинцам не подходить к россиянам, даже если те соревнуются как "нейтральные" спортсмены.

10 марта 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение разрешить спортсменам из России и Беларуси снова выступать на турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

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