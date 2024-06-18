Українська фехтувальниця Кривицька проігнорувала рукостискання з росіянкою – відео реакції

Олена Кривицька (Фото: Суспільне)

Українська фехтувальниця Олена Кривицька з рахунком 15:9 перемогла росіянку з грузинським паспортом Маю Гучмазову на чемпіонаті Європи у швейцарському Базелі. Після поєдинку українка відмовилась потиснути руку суперниці, повідомляє Base of Ukrainian sports.

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Після матчу Кривицька одразу покинула майданчик, проігнорувавши рукостискання з уродженицею країни-агресора.

Гучмазова своєю чергою бурхливо відреагувала на це нецензурною лексикою: "Чому це так? Бл**ь, чому вони так поводяться? Бл**ь, чому їм можна все, вони oх**ли чи що? Є****шки".

🇺🇦Українська фехтувальниця Олена Кривицька після поєдинку Чемпіонату Європи відмовилася тиснути руку російській фехтувальниці з грузинським паспортом Маї Гучмазовій.



Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою.



Відео: Анастасія Самко pic.twitter.com/Rh4kK1Q96i — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) June 18, 2024

З 2017 року Гучмазова, яка народилась у Владикавказі, представляє збірну Грузії.

27 липня 2023 року на чемпіонаті світу українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан також відмовилась тиснути руку росіянці: відійшла, виставила перед собою шаблю, щось сказала і пішла з доріжки.

Після цього Міжнародна федерація фехтування оголосила про зміну правил фехтування. Відтоді традиційне рукостискання наприкінці поєдинку було замінено на дистанційне вітання. Це дозволяє українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються як "нейтральні" спортсмени.

10 березня 2023 року Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації у нейтральному статусі.

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