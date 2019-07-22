Филатов попросил Зеленского объявить досрочные местные выборы

Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу муниципальной реформы и скорейшего проведения местных выборов. Об этом Филатов заявил 22 июля, передает Укринформ.

"Страна нуждается в полной смене власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только одним способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов.

По его мнению, эту инициативу должны поддержать, в первую очередь, лидеры местного самоуправления, другие мэры городов, ОТГ.

12 июля президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Днепре, обязал Бориса Филатова закончить строительство нового моста до 14 сентября. В противном случае, мэр напишет заявление об увольнении.

Комментируя пари с президентом Филатов заявил, что "никогда не держался за свою должность".

21 июля на брифинге в штабе партии Слуга народа после объявления результатов экзит-полов Зеленский также прокомментировал слухи о возможных досрочных местных выборах. "Всех, наверное, интересует тема местных выборов. Скажу так: не расслабляйтесь", - с улыбкой сказал президент.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

По результатам досрочных выборов в Верховную Раду пропрезидентская партия Слуга народа сможет сформировать большинство в парламенте девятого созыва без участия партий-партнеров.