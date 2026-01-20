Филатов заявил об обысках в мэрии Днепра. Нацполиция: идут в трех областях

Правоохранители сообщили о следственных действиях в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях по хищению госсредств

Городской голова Днепра Борис Филатов заявившийчто правоохранители проводят обыски в мэрии. Впоследствии Национальная полиция сообщила о действиях в нескольких областях.

"Сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла. Сегодня утром очередные "правоохранители" уперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено", - написал он.

Филатов не уточнил, какое именно ведомство проводит обыски, но, среди прочего, упоминает в тексте "прокуроров с ментами".

Впоследствии Нацполиция сообщила, что проводит следственные действия в трех областях по факту хищения государственных средств.

