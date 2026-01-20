У мерії Дніпра проводять обшуки. Підозру Філатову вручати не планують – прокуратура

Правоохоронці проводять слідчі дії у Дніпропетровській, Запорізькій і Львівській областях щодо можливого розкрадання на утилізації відходів

Борис Філатов (Фото: Telegram мера Дніпра)

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці проводять обшуки у мерії. В Офісі генерального прокурора повідомили LIGA.net, що у політика обшуків немає, і вони стосуються комунальних підприємств. Національна поліція також розповіла про дії у декількох областях.

"Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня й сотні будинків залишились без тепла. Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено", – написав він.

Мер не уточнив, яке саме відомство проводить обшуки, але, з-поміж іншого, згадав у тексті "прокурорів з ментами".

"У Філатова обшуки не проводяться, вручення підозри не планується. Обшуки проводяться в комунальних підприємствах", – заявили LIGA.net в Офісі генпрокурора згодом.

Там додали, що дії у міськраді відбуваються у межах кримінального провадження, за яким перевіряють факти "можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами", і що на ці обшуки є ухвали слідчого судді.

За словами ОГП, такі дії проводять, щоб "об'єктивно та повно перевірити ці обставини, встановити реальний обсяг виконаних робіт, рух бюджетних коштів, належний облік майна та можливі збитки територіальній громаді".

Нацполіція також повідомила, що проводить слідчі дії у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях за фактом розкрадання державних коштів.

Ряд обшуків у цих регіонах проходить стосовно "розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів", на це є погодження прокуратури та відповідна ухвала суду, зауважили правоохоронці.

"А саме [обшуки проходять]: за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються", – додали у відомстві.

Стосовно Дніпра, то один з обшуків йде у КП у приміщенні міської ради – його проводять, щоб вилучити документи, зауважив Нацпол.

Більш детальну інформацію там обіцяють надати згодом.

