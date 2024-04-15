Финансирование телемарафона – на ВСУ. Шмыгаль назвал предложение петиции нецелесообразным

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

После того как петиция с призывом перенаправить на финансирование Вооруженных Сил Украины средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов, на нее отреагировал премьер Денис Шмыгаль. Он заявил, что телемарафон важен для обеспечения "единой информационной политики" в Украине, и предложение подписантов "нецелесообразно".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подписанты просили правительство внести изменения в государственный бюджет на 2024 год, чтобы перенаправить средства, предназначенные для телемарафонов, – на финансирование беспилотников и пикапов для военных.

Шмыгаль заявил, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является "приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов".

Из этого, по его словам, следует, что "перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно".

В то же время правительством "на системной основе" проводится постоянная работа по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, добавил премьер.

Если до конца 2024 года телемарафон "Единые новости" не продемонстрирует изменение формата и восстановления доверия, его могут завершить, заявил глава комитета Совета по свободе слова Юрчишин.

За два года полномасштабной войны уровень доверия к национальному телемарафону снизился, в то же время те, кто доверяют президенту Зеленскому, больше доверяют и "Единым новостям". Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС в последний месяц 2023 года.

Читайте также: NYT назвал телемарафон "пропагандой". В Раде говорят, что нужно менять формат