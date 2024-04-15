Фінансування телемарафону – на ЗСУ. Шмигаль назвав пропозицію петиції "недоцільною"

Прем'єр наголосив на важливості існування телемарафону як інструменту "єдиної інформаційної політики" у час війни

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Після того як петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів, на неї відреагував прем'єр Денис Шмигаль. Він заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні, і пропозиція підписантів є "недоцільною".

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Підписанти просили уряд внести зміни в державний бюджет на 2024 рік, щоб переспрямувати кошти, які призначені для телемарафонів, – на фінансування безпілотників та пікапів для військових.

Шмигаль заявив, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є "пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої здійснюється шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів".

З цього, за його словами, випливає, що "перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним".

Водночас урядом "на системній основі" проводиться постійна робота із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони, додав прем'єр.

Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть завершити, заявив очільник комітету Ради зі свободи слова Юрчишин.

За два роки повномасштабної війни рівень довіри до національного телемарафону знизився, водночас ті, хто довіряє президенту Зеленському, більше довіряють і "Єдиним новинам". Про це свідчать дані опитування КМІС в останній місяць 2023 року.

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