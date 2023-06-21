Финляндия не будет помогать странам Азии и Африки, поддерживающим Россию – Times

Новое правительство Финляндии намерено отказаться от финансовой помощи тем странам Африки и Азии, которые поддерживают Россию и ее войну против Украины. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на нового министра торговли и международного развития Вилле Тавио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, оказывать помощь поддерживающим агрессора странам – "морально неправильно", поскольку Финляндия нацелена на помощь Украине.

"Главная обязанность Финляндии – помогать Украине. Это неправильно с точки зрения морали – продолжать оказывать помощь в развитии стран, поддерживающих агрессию России против Украины", – сказал министр.

Издание отметило, что пока неизвестно, по каким критериям новое финское правительство будет определять поддерживающих Россию.

Основными странами, получающими деньги от Финляндии – это Мозамбик, Непал, Кения, Эфиопия и Танзания, и они, как утверждают журналисты, до сих пор не демонстрировали особой приверженности России.

Читайте также: В Финляндии новый премьер Петтери Орпо, его правительство тоже за "сильный союз с НАТО"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.