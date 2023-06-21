Фінляндія не допомагатиме країнам Азії та Африки, які підтримують Росію – Times

Новий уряд Фінляндії має намір відмовитись від фінансової допомоги тим країнам Африки та Азії, які підтримують Росію та її війну проти України. Про це пише британська газета Times з посиланням на нового міністра торгівлі та міжнародного розвитку Вілле Тавіо.

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За його словами, надавати допомогу країнам, які підтримують агресора – "морально неправильно", оскільки Фінляндія націлена на допомогу Україні.

"Головний обов'язок Фінляндії – допомагати Україні. Це неправильно з точки зору моралі – продовжувати надавати допомогу в розвитку країн, які підтримують агресію Росії проти України", – сказав міністр.

Видання зазначило, що поки невідомо, за якими критеріями новий фінський уряд визначатиме тих, хто підтримує Росію.

Основними країнами, які отримують гроші від Фінляндії – це Мозамбік, Непал, Кенія, Ефіопія та Танзанія, і вони, як стверджують журналісти, досі не демонстрували особливої прихильності до Росії.

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