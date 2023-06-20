У Фінляндії новий прем'єр Петтері Орпо, його уряд теж за "сильний союз із НАТО"

У Фінляндії змінилося уряд країни, новим прем'єр-міністром став Петтері Орпо. Про це повідомляє Yle.fi.

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Президент Фінляндії Сауле Ніїністе призначив нового прем'єр-міністра та членів кабінету міністрів.

Прем'єр-міністром країни став Петтері Орпо.

Міністром закордонних справ призначено Еліну Валтонен, головою міністерства оборони став Антті Хакканен.

За словами нового прем'єра, завдання нового уряду – просувати сильний союз НАТО та Фінляндії, а в економічній частині орієнтиром має бути, що "фіни мають бути в змозі прожити на свою зарплату і жити так, як їм подобається". Орпо стверджує, що новий уряд інвестуватиме в освіту, боротиметься зі зміною клімату та піклуватиметься про безпеку.

Питання зміцнення союзницьких відносин Фінляндії та України прем'єр не акцентував, оскільки це вважається само собою зрозумілим.

Після затвердження нового уряду парламент Фінляндії 21 червня обере спікера, а потім розпочнуться дебати за програмою нового уряду.

Президент Володимир Зеленський привітав із призначенням нового прем'єра Фінляндії. "Ціную особливу увагу нового уряду до України та нашої визвольної боротьби проти російського агресора. Сподіваюся на продовження активної співпраці, щоб наблизити нашу спільну перемогу та повернути мир до Європи", – написав він.

Зеленський також подякував за співпрацю та незмінну підтримку попередню прем'єрку країни Санну Марін.

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