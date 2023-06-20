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В Финляндии новый премьер Петтери Орпо, его правительство тоже за "сильный союз с НАТО"

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 18:55
В Финляндии новый премьер Петтери Орпо, его правительство тоже за
Петтери Орпо (фото – EPA)

В Финляндии сменилось правительство страны, новым премьер-министром стал Петтери Орпо. Об этом сообщает Yle.fi.

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Президент Финляндии Сауле Ниинисте назначил нового премьер-министра и членов кабинета министров.

Премьер-министром страны стал Петтери Орпо.

Министром иностранных дел назначена Элина Валтонен, главой министерства обороны стал Антти Хакканен.

По словам нового премьера, задача нового правительства – продвигать сильный союз НАТО и Финляндии, а в экономической части ориентиром должно быть, что "финны должны быть в состоянии прожить на свою зарплату и при этом жить так, как им нравится". Орпо утверждает, что новое правительство будет инвестировать в образование, бороться с изменением климата и заботиться о безопасности.

Вопрос укрепления союзнических отношений Финляндии и Украины премьер не акцентировал, так как это считается само собой разумеющимся.

После утверждения нового правительства парламент Финляндии 21 июня изберет спикера, а затем начнутся дебаты по программе нового правительства.

Президент Владимир Зеленский поздравил с назначением нового премьера Финляндии. "Ценю особое внимание нового правительства к Украине и нашей освободительной борьбе против российского агрессора. Надеюсь на продолжение активного сотрудничества, чтобы приблизить нашу общую победу и вернуть мир в Европу", – написал он.

Зеленский также поблагодарил за сотрудничество и неизменную поддержку предыдущего премьера страны Санну Марин.

Фото – скриншот

Сергей Бережной
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