В Финляндии новый премьер Петтери Орпо, его правительство тоже за "сильный союз с НАТО"
В Финляндии сменилось правительство страны, новым премьер-министром стал Петтери Орпо. Об этом сообщает Yle.fi.
Президент Финляндии Сауле Ниинисте назначил нового премьер-министра и членов кабинета министров.
Премьер-министром страны стал Петтери Орпо.
Министром иностранных дел назначена Элина Валтонен, главой министерства обороны стал Антти Хакканен.
По словам нового премьера, задача нового правительства – продвигать сильный союз НАТО и Финляндии, а в экономической части ориентиром должно быть, что "финны должны быть в состоянии прожить на свою зарплату и при этом жить так, как им нравится". Орпо утверждает, что новое правительство будет инвестировать в образование, бороться с изменением климата и заботиться о безопасности.
Вопрос укрепления союзнических отношений Финляндии и Украины премьер не акцентировал, так как это считается само собой разумеющимся.
После утверждения нового правительства парламент Финляндии 21 июня изберет спикера, а затем начнутся дебаты по программе нового правительства.
Президент Владимир Зеленский поздравил с назначением нового премьера Финляндии. "Ценю особое внимание нового правительства к Украине и нашей освободительной борьбе против российского агрессора. Надеюсь на продолжение активного сотрудничества, чтобы приблизить нашу общую победу и вернуть мир в Европу", – написал он.
Зеленский также поблагодарил за сотрудничество и неизменную поддержку предыдущего премьера страны Санну Марин.
- 3 мая 2023 года Зеленский приезжал с рабочим визитом в Финляндию.
- 5 мая президент по итогам встречи в Хельсинки анонсировал усиление украинских войск оружием.
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