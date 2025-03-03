Финляндия поможет Франции и Британии разрабатывать мирный план относительно Украины

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Финляндия вместе с Францией и Великобританией будет разрабатывать мирный план для прекращения полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщил президент страны Александер Стубб, передает Yle.

"На данном этапе Украина, Великобритания и Франция возьмут на себя ответственность за разработку мирного плана... В ближайшие дни у нас будут переговоры с Украиной", – сказал он.

Стубб отметил, что Финляндия будет участвовать в планировании подготовки мирного плана вместе с Норвегией, однако не уточнил, в каком формате.

По словам Стубба, на саммите 2 марта в Лондоне были сделаны "шаги вперед", а цель всех участников – "положить конец войне". Президент Финляндии убежден, что Украине и дальше нужно предоставлять военную, политическую и экономическую поддержку.

Также он подчеркнул, что на лондонском саммите не было принято никаких новых обязательств касательно размещения европейских войск в Украине.

"Великобритания и Франция намерены сохранить некоторое военное присутствие в Украине. Но те страны, которые граничат с Россией и несут ответственность за защиту НАТО на этой границе, понимают, что их вклад различен", – сказал он.