Президент Финляндии: Не России решать, кто будет в ЕС, НАТО и что у Украины на границах

Александер Стубб (Фото: ЭРА)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не Россия будет решать, какой стране быть в международных альянсах и какое оружие иметь на собственных границах. Об этом он сказал на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

Он отметил, что нужно четко сказать "россиянам и всем другим", что есть несколько аспектов, которые пока в этих переговорах не обсуждаются.

"Во-первых, это членство в Евросоюзе – не Россия будет решать, кто будет в ЕС, а Европа. Во-вторых, – НАТО. Не Россия решает, кто будет членом НАТО, а Альянс. В-третьих, это защита Украины. Не Россия решает, что Украина будет иметь на границах и когда. И четвертое – договоренности порядка безопасности Европы. Не будем решать это, у нас уже есть порядок, у нас уже есть порядок.

14 февраля 2025 года вице-президент США Венс заявил, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.

15 февраля президент Зеленский заявил, что считает вполне возможным завершить российско-украинскую войну в 2025 году, Украина над этим работает.

16 февраля президент Финляндии назвал три шага к миру в Украине. По его словам, первым этапом должны стать предварительные переговоры и перевооружение Украины.