Президент Фінляндії: Не Росії вирішувати, хто буде в ЄС, НАТО і що Україна матиме на кордонах

Александер Стубб (Фото: ЕРА)

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не Росія буде вирішувати, якій країні бути у міжнародних альянсах і яку зброю мати на власних кордонах. Про це він сказав на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

Він зазначив, що потрібно чітко сказати "росіянам і всім іншим", що є кілька аспектів, які поки що в цих перемовинах не обговорюються.

"По-перше, це членство в Євросоюзі – не Росія вирішуватиме, хто буде в ЄС, а Європа. По-друге, – НАТО. Не Росія вирішує, хто буде членом НАТО, а Альянс. По-третє, це захист України. Не Росія вирішує, що Україна матиме на кордонах і коли. І четверте – домовленості порядку безпеки Європи. Не Росії вирішувати це, в нас вже є порядок безпеки Європи, якого ми маємо дотримуватися", – сказав Стубб.

14 лютого 2025 року віцепрезидент США Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.

15 лютого президент Зеленський заявив, що вважає цілком можливим завершити російсько-українську війну у 2025 році, Україна над цим працює.

16 лютого президент Фінляндії назвав три кроки до миру в Україні. За його словами, першим етапом мають стати попередні переговори та переозброєння України.