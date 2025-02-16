Президент Фінляндії назвав три кроки до миру в Україні: переозброєння – перший етап

Александер Стубб (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Фінляндії Александер Стубб, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, назвав три етапи, через які має пройти Україна для досягнення миру. За його словами, першим етапом мають стати попередні переговори та переозброєння України.

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"Перша фаза – це попередні переговори, і це момент, коли нам потрібно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на Росію. Це включає санкції та використання заморожених активів, щоб Україна почала ці переговори з позиції сили", – сказав він.

Другий етап, на думку Стубба, має включати договір про припинення вогню, демаркацію кордону та міжнародний моніторинг. На цьому ж етапі має відбутися обмін полоненими та повернення Росією українських дітей.

Також президент Фінляндії додав: "Якщо Росія знову нападе на Україну, то Україну буде автоматично прийнято до НАТО".

На третьому етапі мають бути забезпечені незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України, вважає він. У цьому контексті Стубб згадав про досвід Фінляндії під час Другої світової війни, коли країна зуміла зберегти свою незалежність, але втратила частину територій і можливість самостійно обирати зовнішньополітичних партнерів.

14 лютого 2025 року віцепрезидент США Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.

15 лютого президент Зеленський заявив, що вважає цілком можливим завершити російсько-українську війну у 2025 році, Україна над цим працює.