Фінляндія допоможе Франції та Британії розробляти мирний план щодо України
Фінляндія разом із Францією та Великою Британією розроблятиме мирний план для припинення повномасштабної війни в Україні. Про це повідомив президент країни Александер Стубб, передає Yle.
"На даному етапі Україна, Велика Британія та Франція візьмуть на себе відповідальність за розробку мирного плану... Найближчими днями ми матимемо переговори з Україною", – сказав він.
Стубб зазначив, що Фінляндія братиме участь у плануванні підготовки мирного плану разом із Норвегією, проте не уточнив, у якому форматі.
За словами Стубба, на саміті 2 березня в Лондоні було зроблено "кроки вперед", а мета всіх учасників – "покласти край війні". Президент Фінляндії переконаний, що Україні й надалі потрібно надавати військову, політичну та економічну підтримку.
Також він наголосив, що на лондонському саміті не було прийнято ніяких нових зобов'язань щодо розміщення європейських військ в Україні.
"Велика Британія та Франція мають намір зберегти деяку військову присутність в Україні. Але ті країни, які межують з Росією і несуть відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок різний", – сказав він.
- 3 березня Макрон повідомив, що Британія та Франція пропонують Україні тимчасове перемир'я на місяць.
- Однак пізніше стало відомо, що Велика Британія та Франція не погодили план часткового перемир'я між Україною та РФ.