Фінляндія допоможе Франції та Британії розробляти мирний план щодо України

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Фінляндія разом із Францією та Великою Британією розроблятиме мирний план для припинення повномасштабної війни в Україні. Про це повідомив президент країни Александер Стубб, передає Yle.

"На даному етапі Україна, Велика Британія та Франція візьмуть на себе відповідальність за розробку мирного плану... Найближчими днями ми матимемо переговори з Україною", – сказав він.

Стубб зазначив, що Фінляндія братиме участь у плануванні підготовки мирного плану разом із Норвегією, проте не уточнив, у якому форматі.

За словами Стубба, на саміті 2 березня в Лондоні було зроблено "кроки вперед", а мета всіх учасників – "покласти край війні". Президент Фінляндії переконаний, що Україні й надалі потрібно надавати військову, політичну та економічну підтримку.

Також він наголосив, що на лондонському саміті не було прийнято ніяких нових зобов'язань щодо розміщення європейських військ в Україні.

"Велика Британія та Франція мають намір зберегти деяку військову присутність в Україні. Але ті країни, які межують з Росією і несуть відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок різний", – сказав він.