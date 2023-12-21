Финляндия предоставила 21-й пакет помощи Украине на более 100 млн евро

Украина получила пакет военной помощи от Финляндии. Министр обороны страны подчеркнул, что они "настроены поддерживать в долгосрочной перспективе"

Антти Хякканен (Фото: EPA)

Финляндия предоставила Украине 21-й пакет военной помощи на 106 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен подчеркнул, что страна настроена поддерживать Украину как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Читайте также: США могут принять помощь Украине в середине января, есть "план Б" на случай провала – конгрессмен

"Общая стоимость поставляемых нами пакетов оборонного оборудования сейчас составляет 1,6 миллиарда евро", – сказал он.

По соображениям безопасности, содержимое пакета не было объявлено, в то же время в министерстве заверили, что при принятии дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны.

13 ноября 2023 года министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что Финляндия представит первую часть плана по восстановлению Украины до конца этого года. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Финляндии в будущем "для преодоления огромных последствий российской агрессии".

Также недавно министр внешней торговли и развития страны заявил, что страна предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине. Финансирование поддерживает транспортировку зерна из Украины в страны, на ситуацию с продовольственной безопасностью которых влияют последствия войны против России.

17 ноября правительство Финляндии одобрило предоставление Украине 20-того пакета помощи, стоимость замены оборонных средств, которые содержатся в нем, оценивалась страной в 100 млн евро.

5 декабря в Финляндии заявили, что в ближайшие несколько недель страна окончательно примет решение об увеличении производства артиллерийских боеприпасов для Украины. Хаккянен в то же время выразил надежду, что пример Финляндии заставит другие страны выполнить свои обещания увеличить производство артиллерийских боеприпасов.

13 декабря президент Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Тогда главы государств скоординировали позиции накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, а также обсудили глобальные политические вызовы и необходимые усилия по консолидации международного сообщества.

Читайте также: Литва передала пакет военной помощи и планирует расширить обучение для бойцов ВСУ