Фінляндія надала 21-й пакет допомоги Україні на понад 100 млн євро

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Фінляндії. Міністр оборони країни наголосив, що вони "налаштовані підтримувати Україну в довгостроковій перспективі"

Антті Хякканен (Фото: EPA)

Фінляндія надала Україні 21-й пакет військової допомоги на 106 млн євро. Про це повідомила пресслужба відомства.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що країна налаштована підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Читайте також: США можуть ухвалити допомогу Україні в середині січня, є "план Б" на випадок провалу — конгресмен

"Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми постачаємо, сьогодні становить 1,6 мільярда євро", – сказав він.

З міркувань безпеки вміст пакета не було оголошено, водночас у міністерстві запевнили, що під час ухвалення додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони.

13 листопада 2023 року міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що Фінляндія представить першу частину плану щодо відновлення України до кінця цього року. Він наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому "для подолання величезних наслідків російської агресії".

Також нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку країни заявив, що країна надасть 3 млн євро допомоги для поліпшення продовольчої безпеки в Україні. Фінансування підтримує транспортування зерна з України до країн, на ситуацію з продовольчою безпекою яких впливають наслідки війни проти Росії.

17 листопада уряд Фінляндії ухвалив надання Україні 20-того пакета допомоги, вартість заміни оборонних засобів, які містяться в ньому, оцінювалася країною в 100 млн євро.

5 грудня у Фінляндії заявили, що у найближчі кілька тижнів країна остаточно ухвалить рішення про збільшення виробництва артилерійських боєприпасів для України. Хаккянен тоді ж висловив сподівання, що приклад Фінляндії змусить інші країни виконати свої обіцянки збільшити виробництво артилерійських боєприпасів.

13 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе. Тоді глави держав скоординували позиції напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, а також обговорили глобальні політичні виклики та необхідні зусилля для консолідації міжнародної спільноти.

Читайте також: Литва передала пакет військової допомоги та планує розширити навчання для бійців ЗСУ