Финляндия впервые разместит истребители F-35 за полярным кругом – для защиты границ НАТО

Финляндия впервые разместит истребители F-35 на авиабазе в Лапландии, в Рованиеми – это за полярным кругом. Об этом сообщает The Barents Observer.

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Как отмечается, авиакомандование Лапландии в Рованиеми получит первые новые истребители F-35 в 2026 году.

"Парк F-35 ВВС будет передан ВВС Лапландии в Рованиеми в 2026 году", – сказал командующий ВВС Финляндии бригадный генерал Юха-Пекка Керянен.

Авиабаза расположена за полярным кругом, в семи километрах к северу от центра города Рованиеми, и является самой северной базой Финляндии с истребителями.

В декабре 2021 года Финляндия объявила, что решила купить 64 истребителя F-35 для замены существующего парка F/A-18 Hornet.

Первые F-35 прибудут в Рованиеми в 2026 году, а все 64, включая те, что будут базироваться южнее в Финляндии, введут в эксплуатацию к 2030 году.

Ожидается, что с 2026 года Финляндия будет охранять новую сухопутную границу НАТО с Россией протяженностью 1340 километров.

15 мая в НАТО заявили, что страны-члены Альянса позитивно отреагируют на возможные заявки на членство Финляндии и Швеции, а с Турцией удастся найти консенсус.

28 мая в Хельсинки зашли четыре военных корабля НАТО. В ВМС Финляндии считают это явным знаком поддержки, которая способствует укреплению обороноспособности страны.

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Наталия Медведева

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