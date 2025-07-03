Финский генерал рассказал, как его страна собирается бороться с дефицитом пороха
Финляндия планирует возродить "винтажные" производства, чтобы уменьшить зависимость от китайского пороха. Об этом в интервью LIGA.net сообщил бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европарламента, генерал в отставке Пекка Товери.
Он считает, что дефицит пороха и взрывчатых веществ – это большая проблема. В Европе есть несколько предприятий по производству пороха, которые существенно зависят от поставок китайского хлопка. То же самое касается боеприпасов.
"Финляндия сейчас рассматривает возможность возобновления производства нитроцеллюлозы, в основном изготавливая порох из древесины. Мы делали это во время Второй мировой войны, можем сделать это снова, чтобы не зависеть от китайского пороха. Мы также строим завод по производству тротила – это самый распространенный военный взрывчатый материал", – пояснил Товери.
Он добавил: для того чтобы предприятия заработали в полную силу, потребуется от одного до двух лет.
По мнению Товери, Европе потребуется как минимум пять лет, чтобы решить эту проблему.
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