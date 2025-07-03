Фінський генерал розповів, як його країна збирається боротися з дефіцитом пороху
Фінляндія планує відродити "вінтажні" виробництва, щоб зменшити залежність від китайського пороху. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив колишній голова військової розвідки Фінляндії, а нині – депутат Європарламенту, генерал у відставці Пекка Товері.
Він вважає, що дефіцит пороху та вибухівки – це велика проблема. У Європі є кілька виробництв пороху, які дуже залежать від постачання китайської бавовни. Те саме стосується військової вибухівки.
"Фінляндія зараз розглядає можливість відновлення виробництва нітроцелюлози, переважно виготовляючи порох з деревини. Ми робили це під час Другої світової війни, можемо зробити це знову, щоб не залежати від китайського пороху. Ми також будуємо тротиловий завод – це найпоширеніша військова вибухівка", – пояснив Товері.
Він додав: для того щоб підприємства повноцінно запрацювали, потрібно від одного до двох років.
На думку Товері, Європі знадобиться щонайменше п'ять років, щоб розв'язати цю проблему.
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