Фінський генерал розповів, як його країна збирається боротися з дефіцитом пороху

Пекка Товері вважає, що Європі знадобиться щонайменше п'ять років, щоб розв'язати цю проблему

Артснаряди (Ілюстративне фото: Friedemann Vogel / EPA)

Фінляндія планує відродити "вінтажні" виробництва, щоб зменшити залежність від китайського пороху. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив колишній голова військової розвідки Фінляндії, а нині – депутат Європарламенту, генерал у відставці Пекка Товері.

Він вважає, що дефіцит пороху та вибухівки – це велика проблема. У Європі є кілька виробництв пороху, які дуже залежать від постачання китайської бавовни. Те саме стосується військової вибухівки.

"Фінляндія зараз розглядає можливість відновлення виробництва нітроцелюлози, переважно виготовляючи порох з деревини. Ми робили це під час Другої світової війни, можемо зробити це знову, щоб не залежати від китайського пороху. Ми також будуємо тротиловий завод – це найпоширеніша військова вибухівка", – пояснив Товері.

Він додав: для того щоб підприємства повноцінно запрацювали, потрібно від одного до двох років.

На думку Товері, Європі знадобиться щонайменше п'ять років, щоб розв'язати цю проблему.